慕尼黑安全会议｜王毅会见鲁比奥 称中美之间对话比对抗好

大国外交
更新时间：08:24 2026-02-14 HKT
发布时间：08:24 2026-02-14 HKT

外界关注美国总统特朗普可能4月访华行之际，中共中央政治局委员、外交部长王毅当地时间周五（13日）在出席慕尼黑安全会议期间会见美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）。

路透社报道，鲁比奥和王毅在慕尼黑市中心一间酒店的会议室见面，握手并合影留念，随后双方代表团在各自高级助手的陪同下相对而坐。据与会人员称，会晤持续约一小时。

据中新社报道，王毅表示，习近平主席同特朗普总统为中美关系发展作出战略指引。中美要共同落实好两国元首达成的重要共识，让2026年成为中美迈向相互尊重、和平共处、合作共赢的一年。

王毅说中美之间对话比对抗好，合作比冲突好，共赢比零和好。只要秉持平等、尊重、互惠态度，双方就能够找到解决彼此关切、妥善管控分歧的办法。

他又称双方要共同努力，不断拉长合作清单、压缩问题清单，让中美关系步入稳定、健康、可持续发展的轨道，向世界发出更多积极的信息。

报道指，双方一致认为此次会晤积极、富有建设性。双方同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道协调作用，服务好两国高层互动，加强各领域对话合作，推动中美关系稳定发展。

这次会晤至少是美国最高外交官与王毅的第二次面对面会晤。华盛顿和北京一直致力于缓和双方在贸易和关税冲突，以及台湾未来等议题上的紧张关系。

本月，特朗普与中国国家主席习近平通了电话，特朗普称通话「非常积极」。

