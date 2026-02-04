Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴拿马裁长和港口违宪美称振奋 外交部批暴露冷战偏见

大国外交
15:58 2026-02-04 HKT
发布时间：15:58 2026-02-04 HKT

巴拿马最高法院上月底裁定，长和当地经营的两个港口的合约违宪，美国国务卿鲁比奥表示，美国对巴拿马的裁决感到振奋。美国众议院「中国特设委」的主席，更称西半球不欢迎中国「恶意影响」。

相关新闻：巴拿马裁定长和合约违宪 运河暂由马士基集团接手

外交部发言人林剑2月4日在例行记者会上回应指，中方已就巴拿马最高法院对有关港口判决作出回应，香港特区政府也已就此发表声明。中方将坚决维护中国企业的正当合法权益。

林剑强调，美方的有关言行，再次暴露自身冷战思维和意识形态偏见。谁在寻求霸占运河？谁在以法治之名行破坏国际法之实？国际社会有目共睹。

