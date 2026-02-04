巴拿马裁长和港口违宪美称振奋 外交部批暴露冷战偏见
更新时间：15:58 2026-02-04 HKT
发布时间：15:58 2026-02-04 HKT
发布时间：15:58 2026-02-04 HKT
巴拿马最高法院上月底裁定，长和当地经营的两个港口的合约违宪，美国国务卿鲁比奥表示，美国对巴拿马的裁决感到振奋。美国众议院「中国特设委」的主席，更称西半球不欢迎中国「恶意影响」。
相关新闻：巴拿马裁定长和合约违宪 运河暂由马士基集团接手
外交部发言人林剑2月4日在例行记者会上回应指，中方已就巴拿马最高法院对有关港口判决作出回应，香港特区政府也已就此发表声明。中方将坚决维护中国企业的正当合法权益。
林剑强调，美方的有关言行，再次暴露自身冷战思维和意识形态偏见。谁在寻求霸占运河？谁在以法治之名行破坏国际法之实？国际社会有目共睹。
最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
7小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT