习近平晤乌拉圭总统：支持拉美国家维护自身主权安全

今天（2月3日）上午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌拉圭总统奥尔西举行会谈。习近平表示， 支持拉美和加勒比国家维护自身主权、安全、发展利益。

奥尔西是去年12月初美国公布「2025国家安全战略报告」，宣示将遵循特朗普版的门罗主义，寻求恢复美国在西半球主导地位后，第一位访华的南美洲国家元首。



会谈后，两国元首共同见证签署投资促进、贸易等领域10余份合作文件。 双方发表《中华人民共和国和乌拉圭东岸共和国关于深化中乌全面战略伙伴关系的联合声明》。

新华社报道，习近平指出，中国和乌拉圭虽然远隔重洋，但双方理念相近、友谊深厚。38年前的今天，中乌实现建交。38年来，无论国际形势如何变化，两国始终坚持相互尊重、互利合作的相处之道。新形势下，双方要继承传统，深化全面战略伙伴关系，让两国友谊之树愈加枝繁叶茂。

习近平指出，当今世界正处于百年未有之大变局，国际形势变乱交织，单边霸凌愈演愈烈，中方支持乌拉圭接任「77国集团和中国」轮值主席国，愿与乌方加强全球南方团结协作，共同推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，携手并进、共谋发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。中方始终重视中拉关系，支持拉美和加勒比国家维护自身主权、安全、发展利益，支持乌拉圭接任拉美和加勒比国家共同体以及南方共同市场轮值主席国，愿同乌方和地区国家推动共建中拉命运共同体走深走实。

奥尔西表示，中国在习近平主席领导下取得伟大成就，令人钦佩，期待「十五五」规划为世界带来更大机遇。今天正值乌中建交38周年，两国全面战略伙伴关系处于历史最好时期。中国是乌拉圭的重要合作伙伴，为乌经济社会发展提供无私帮助。

他说，发展对华关系已成为乌拉圭国策，得到各党派和社会各界一致支持。乌方坚定支持一个中国原则，支持「一国两制」方针。乌方期待同中方深化全面战略伙伴关系，将双边合作提升到更高水平。双方要加强发展战略对接，在贸易、投资、科技、减贫、绿色经济、数字经济等领域深化合作，促进教育、体育、旅游等领域人文交流，为两国关系注入更强劲动力，为两国人民带来更多福祉。



他说，乌方高度赞赏习近平主席提出的人类命运共同体理念，面对充满挑战的国际地区形势，愿同中方携手合作，尊重联合国宪章宗旨和原则，坚持多边主义，维护国际贸易体制，推动拉中关系不断发展，维护全球南方共同利益。