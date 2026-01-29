王毅会英国安全事务顾问 「施纪贤访华应有历史性成果」

中共政治局委员、中央外办主任王毅在会见到访的英国国家安全事务顾问鲍威尔时说，英国首相施纪贤赴华进行历史性访问，应有历史性成果。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（1月28日）晚会见鲍威尔时说，英国首相施纪贤将开启访华行程，这是英国首相时隔八年对中国进行正式访问。

相关新闻：施纪贤访华｜习近平：中英合作定能一马当先 施纪贤：乐见香港成为独特重要桥梁

王毅指出，中英两国同为联合国安理会常任理事国，对世界和平与发展肩负重要责任，在当前变乱交织的国际形势下更要遵循联合国宪章宗旨和原则，加强对话合作，携手应对挑战，共同维护以联合国为核心的国际体系。

王毅称，施纪贤甫抵北京就表示这将是一次历史性访问。历史性访问应该有历史性成果。相信两国领导人就中英发展长期稳定的全面战略伙伴关系达成重要共识，将为两国机制性交往和各领域合作注入强劲动力，开启中英关系新的篇章。

相关新闻：施纪贤访华｜网红餐厅尝云南菜 美国前财长耶伦也曾光顾

双方还就乌克兰危机等共同关心的国际和地区问题交换了意见。

施纪贤应中国总理李强邀请，在1月28日至31日对中国进行正式访问，期间将与习近平、李强和中国全国人大常委会委员长赵乐际会面，并将在结束北京行程后续程前往上海。鲍威尔是施纪贤这趟访华行的随行人员之一。

