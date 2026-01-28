英国首相施纪贤抵达北京 驻华大使：与中方「一起干事儿」

今天下午，英国首相施纪贤率领数十名英企高层抵达北京，展开4天访华行程。他将与国家主席习近平等领导人会面，还将到访上海。外媒报道称，此访标志英中关系回暖，但双方在一些议题仍存分歧。

英国驻华大使魏磊称，希望提升英中交流频率，英国愿与中国建立长期稳定的关系，构建结构性对话机制，达成具有实质意义的商业合作，同时也为坦诚讨论分歧留出空间。他并特意用中文强调，要与中方「一起干事儿」，展现英方推进双边合作的决心。

时隔八年再访华

施纪贤此访是英国首相时隔八年再次访华。访问期间，习近平主席将同他会见，李强总理、赵乐际委员长将分别同他会谈、会见，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。



英国驻华大使馆举行媒体吹风会。大使魏磊表示，施纪贤一直试图减少两国关系中的波动性。英方目标是全方位同步推进各项事务。在当前复杂的世界格局中，两国乃至全球范围内，都有大量议题需要推进，稳定的伙伴关系能增进互信，让复杂事务的处理变得可行且高效。

针对如何与中国保持合作又不惹怒美国，魏磊回应，施纪贤此前受访已给出答案：英国不会基于在国家间「选边站」来开展对外关系。英国在全球范围内与众多国家保持稳固的双边关系，即便这些国家间存在矛盾分歧，英方也始终坚持独立的交往原则。