施纪贤访华︱拆局：英对华政策「政经分离」 中方愿「求同存异」

英国首相施纪贤访华被视为中英关系的关键节点，中国人民大学国际关系学院教授王义桅对《星岛》表示，其背后凸显英国对华政策「政经分离」。上海外国语大学英国研究中心智库研究员李冠杰亦相信，当前中英关系主要阻力在政治领域，英方选择暂时搁置争议，优先追求经济成果，中方亦愿「求同存异」。

批准中国使馆计划创造气氛

北京学者王义桅指出，作为「五眼联盟」核心成员，英国在政治上仍存对华偏见、强调「安全防范」，但经济上却逼切寻求对华合作。

他分析，美国的高债务率、特朗普政府的关税政策、所谓「和平委员会」收费等举措，令盟友深感不安。全球金融资本对美国呈现某种程度上的「剥离」趋势。英国作为金融服务业见长的国家，为维护全球资本利益，与美国适当切割，借助中国对冲美国风险。

他相信，英方刚批准中国大使馆新馆计划，是为此访创造气氛，「终于翻过了这一页，因为形势所逼吧。」

路透社引述英国学者布朗指出，施纪贤此行重点之一在于「双方如何看待美国及特朗普目前的行为与政策姿态」。当前局势的一大吊诡之处在于，在人工智能、公共卫生与环保等部分全球议题上，伦敦与北京的立场，可能比与华盛顿更为接近。

《环球时报》引述上海学者李冠杰认为，近3年中英贸易额持续下滑，解决经贸问题成为「当务之急」。展望未来，双方或需采取「经济—人文—政治」渐进路径，为政治层面的认知差异提供缓冲与修正空间。只要工党政府延续「合作优先」取向，2029年大选前伦敦对华政策出现颠覆性反转的概率不高。



驻京记者杨浚源