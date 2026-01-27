英首相施纪贤周三起访华四天 外交部：开启中英关系新篇章
更新时间：15:24 2026-01-27 HKT
发布时间：15:24 2026-01-27 HKT
发布时间：15:24 2026-01-27 HKT
外交部发言人宣布，应国务院总理李强邀请，英国首相施纪贤将于周三至周六（28日至31日）对中国进行正式访问四天。
外交部发言人郭嘉昆27日表示，当前国际形势变乱交织，中英作为联合国安理会常任理事国，保持沟通、加强合作，符合两国人民共同利益，有利于促进世界和平稳定与发展。
访问期间，国家主席习近平、总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际将分别与施纪贤会谈，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。
郭嘉昆说，除北京外，施纪贤将访问上海。中方愿以此访为契机，同英方增进政治互信，深化务实合作，共同开启中英关系健康稳定发展的新篇章。
