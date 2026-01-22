Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧盟将部分中企列为高风险供应商 商务部：坚决反对

大国外交
更新时间：19:00 2026-01-22 HKT
发布时间：19:00 2026-01-22 HKT

欧盟发布文件，强制要求成员国在能源、交通、ICT服务管理等18个关键行业排除所谓「高风险供应商」。商务部新闻发言人何咏前周四（22日）下午，召开例行新闻发布会时回应说，中方对此表示严重关切。

何咏前表示，中国企业长期在欧洲依法合规经营，为欧洲民众提供优质产品和服务，有力促进欧洲电讯和数字产业发展。然而，欧盟却在毫无事实依据的情况下，将部分中国企业列为高风险供应商，限制中国企业参与5G建设。中国坚决反对欧盟对中国企业的歧视行为和将经贸问题政治化、泛安全化的错误做法。

路透社早前报道，根据布鲁塞尔周二（20日）公布的提案草案，欧盟计划在关键行业​​逐步淘汰来自高风险供应商的零部件和设备。有可能受此举影响的中企华为公司批评欧盟举动。

欧盟委员会针对修订《欧盟网络安全法》一事提出这一措施，也没有点名任何公司或国家。

不过，欧洲已经在加强针对中国技术的审查。德国已任命一个专家委员会，重新评估对华贸易政策，并禁止在未来的6G电信网络中，使用中国零部件。

美国2022年禁止审批华为及中兴通讯的新电信设备，并敦促欧洲盟友效仿这一做法。

