何立峰达沃斯晤贝森特 商大豆采购  批关税战损全球经贸

国务院副总理何立峰在瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会期间，与美国财政部长贝森特会面，双方就中美经贸议题交换意见，并讨论包括大豆采购在内的具体合作事宜。

何立峰其后在论坛发言时谈及中美经贸关系，强调两国经济具有高度互补性，完全可以相互成就，而非彼此对立。他指出，过往中美经贸磋商的经验显示，只要在平等基础上进行对话、相向而行，解决问题的方法往往多于困难本身。

他表示，中国一向视各国为贸易伙伴而非对手，中国的发展对全球经济而言是机遇而非威胁。对于国际经贸合作中出现的分歧与误解，中方主张透过平等协商增进互信，逐步弥合分歧，推动问题妥善解决。

何立峰同时批评关税战、贸易战破坏全球资源的有效配置，在贸易「泛国安化」下，更对世界经济稳定造成负面影响，「很多时候是中国想买，对方不卖」，重申中国坚定维护多边主义，支持以规则为基础的国际经贸体系，并积极倡导普惠包容的经济全球化。

谈及中国自身发展，他指出，中国经济取得的成就主要源于改革开放与市场活力，而非依赖政府补贴。尽管当前经济发展面临一定风险与挑战，中方对应对能力充满信心，并将发挥超大规模市场优势，在巩固制造大国地位的同时，加快向消费大国转型，持续扩大对外开放，为全球经济增长注入动力。