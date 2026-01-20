美财长达沃斯论坛料晤何立峰 外交部：过去一年两国「动态稳定」

瑞士达沃斯世界经济论坛19至23日登场，美国财长贝森特将在论坛期间与陆国务院副总理何立峰会面。外交部发言人郭嘉昆今天说，过去1年中美关系「历经起伏波折，实现总体动态稳定」。

据悉，何立峰还将与一批全球企业高管举行闭门会面。外媒引述匿名知情人士指，这场与企业高管的会晤将沿袭往年安排，仅限受邀嘉宾参加，并由世界经济论坛的一名官员主持。

中美达成贸易休战，针对中方如何评价特朗普回任美国总统满1年来的美中关系，外交部发言人郭嘉昆说，过去1年中美关系「历经起伏波折，实现总体动态稳定」，这一历程再次表明中美「合则两利、斗则俱伤」。

至于特朗普计划今年4月访问中国，郭嘉昆则说，具体问题「目前没有可以提供的信息」。