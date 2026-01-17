柬埔寨电诈︱多名中国公民失踪 中方促柬国提高营救效率

柬埔寨当局近日大力加击电骗集团，先后拘捕知名头目如陈志及黄继茂等，但却接连发生多中国公民在该国失联及失踪事件，中国驻柬大使汪文斌就事件分别约见柬埔寨副首相兼内政大臣韶索卡、副首相兼外交大臣布拉索昆。

相关新闻：陈志2.0︱柬埔寨电诈「皇乐园区」老板黄继茂被捕 曾被封「勋爵」

「电诈之王」陈志被遣返中国受审。公安部

黄继茂为西港一处大型综合园区「皇乐园中区」业主。《柬中时报》

中国驻柬埔寨大使馆今日（17日）发文， 汪文斌表示，近期发生多宗中国公民在柬失联、失踪等案件，中方对此高度关注。在柬涉中国公民恶性案件大都与网络诈骗密切相关，相关案件频发与中柬传统友谊不符，对中柬深化互利合作构成严重障碍。

中方高度重视保护在柬中国公民安全及合法权益，敦促柬方采取切实措施严打针对中国公民的非法拘禁、暴力伤害等犯罪行为及网络诈骗活动，提高营救效率，确保在柬中国公民安全。

相关新闻：陈志被捕︱或被判无期徒刑？ 受害人能否追讨损失关键……

柬方表示，柬政府将重拳出击打击网络诈骗和针对中国公民的犯罪活动，切实维护在柬中国公民安全。