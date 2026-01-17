Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习近平引用「盲人摸象」故事 盼驻华大使多走走看看︱有片

大国外交
更新时间：10:12 2026-01-17 HKT
发布时间：10:12 2026-01-17 HKT

国家主席习近平周五（16日）在人民大会堂，分别接受土耳其、奥地利、英国等国18名驻华大使递交国书，并同他们合照。他讲述「盲人摸象」的故事，指出中国地方发展不均衡，希望驻华使节可多到访中国各地。

中国驻美大使谢锋、外交部发言人毛宁都在社交平台x转发了习近平讲话视频，指出习近平主席在欢迎一批新任外国大使时，用这个比喻鼓励他们全面了解真实的中国。

习近平说：「中国有个故事叫盲人摸象。象很大，如果是一个盲人，他摸到一条腿，就说象是一个柱子，摸到肚子就说象是一堵墙，但实际上不是完整的象。」

他说：「中国这个地方发展也是不平衡的，而且文化也是多样化的。要了解她，最后有一个综合的印象，来全面地认识一个真实的中国，这对于我们建立一个非常好的双边关系、多边关系很有好处，希望你们多走走多看看。」

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
22小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
17小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
16小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
2026-01-16 11:06 HKT
江西杀猪宴演变成失控抢食。抖音
00:42
杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片
即时中国
2小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
19小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
2026-01-16 11:06 HKT
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
突发
13小时前
持刀男子被制服。杨伟亨摄
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
52分钟前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
20小时前