习近平引用「盲人摸象」故事 盼驻华大使多走走看看︱有片

国家主席习近平周五（16日）在人民大会堂，分别接受土耳其、奥地利、英国等国18名驻华大使递交国书，并同他们合照。他讲述「盲人摸象」的故事，指出中国地方发展不均衡，希望驻华使节可多到访中国各地。

中国驻美大使谢锋、外交部发言人毛宁都在社交平台x转发了习近平讲话视频，指出习近平主席在欢迎一批新任外国大使时，用这个比喻鼓励他们全面了解真实的中国。

习近平说：「中国有个故事叫盲人摸象。象很大，如果是一个盲人，他摸到一条腿，就说象是一个柱子，摸到肚子就说象是一堵墙，但实际上不是完整的象。」

他说：「中国这个地方发展也是不平衡的，而且文化也是多样化的。要了解她，最后有一个综合的印象，来全面地认识一个真实的中国，这对于我们建立一个非常好的双边关系、多边关系很有好处，希望你们多走走多看看。」