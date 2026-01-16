中加同意电动车油菜籽互降关税 重启财金战略对话

国家主席习近平、总理李强分别同加拿大总理卡尼会晤后，中加两国16日发表联合声明，同意重启停顿8年的中加经济财金战略对话。两国还签署了经贸、能源、农业、执法等领域的8个合作文件。卡尼会后表示，中加达成「电动车换油菜籽」互降关税初步协议。

国家主席习近平同加拿大总理卡尼会晤。 新华社

路透社引述卡尼表示，中加两国已达成一项初步但具有里程碑意义的贸易安排，旨在消除贸易壁垒并降低关税。他透露，加拿大将允许最多49000辆中国电动汽车进入加拿大市场，适用最惠国关税税率6.1%。此前的关税为100%。

他还表示，加拿大预计中国将在3月1日前将加拿大油菜籽的关税降至约15%的综合税率。

新华社报道，中加发表联合声明，欢迎近期两国对话取得的进展，同意加强各层级交往，决定重启高级别的中加经济财金战略对话。

双方还同意在石油、天然气等传统能源资源开发方面加强合作，决定启动部长级能源对话。金融方面，双方欢迎设立中加金融工作组，签署《中国人民银行与加拿大银行人民币/加元双边本币互换协议的第三次展期与修订协议》。

1月16日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的加拿大总理卡尼。新华社

访问期间，双方签署了以下合作文件：

（一）《中华人民共和国公安部与加拿大皇家骑警关于打击犯罪合作的谅解备忘录》

（二）《中华人民共和国住房和城乡建设部与加拿大自然资源部及不列颠哥伦比亚省林业厅关于现代木结构建筑合作的谅解备忘录》

（三）《中国－加拿大经贸合作路线图》

（四）《中华人民共和国文化和旅游部与加拿大遗产部关于中国－加拿大文化联合委员会的谅解备忘录》

（五）《中华人民共和国海关总署与加拿大食品检验署关于食品安全和动植物卫生合作的谅解备忘录》

（六）《中华人民共和国海关总署与加拿大食品检验署关于加拿大宠物食品输华检疫和卫生要求安排》

（七）《中华人民共和国国家能源局与加拿大自然资源部关于加强能源合作的谅解备忘录》

（八）《中国中央广播电视总台与加拿大旅游局合作意向书》