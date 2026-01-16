Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨6月15日起对中国游客入境免签 试行四个月

大国外交
柬埔寨旅游部周四（15日）就试行中国公民免签入境政策发布公告。公告称，持中华人民共和国护照的中国公民（包括港澳门地区），无论是从中国直接入境，还是经第三国入境柬埔寨，均可享受免签待遇。

按规定，每次可停留最长14天，无需事先申请签证或缴纳任何签证费用，但须依规完成电子入境卡（E-Arrival Card）申报手续。同时，免签期间允许多次入境。

公告指出，在首相洪马内批准下，自2026年6月15日至10月15日，柬埔寨政府将对中国游客实施为期四个月的免签入境政策，以进一步促进中国游客赴柬旅游，推动旅游业复苏与发展。
 

