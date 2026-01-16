柬埔寨6月15日起对中国游客入境免签 试行四个月
更新时间：17:50 2026-01-16 HKT
发布时间：17:50 2026-01-16 HKT
发布时间：17:50 2026-01-16 HKT
柬埔寨旅游部周四（15日）就试行中国公民免签入境政策发布公告。公告称，持中华人民共和国护照的中国公民（包括港澳门地区），无论是从中国直接入境，还是经第三国入境柬埔寨，均可享受免签待遇。
按规定，每次可停留最长14天，无需事先申请签证或缴纳任何签证费用，但须依规完成电子入境卡（E-Arrival Card）申报手续。同时，免签期间允许多次入境。
相关新闻：菲律宾外交部：16日起予中国公民免签待遇 最多停留14日
公告指出，在首相洪马内批准下，自2026年6月15日至10月15日，柬埔寨政府将对中国游客实施为期四个月的免签入境政策，以进一步促进中国游客赴柬旅游，推动旅游业复苏与发展。
最Hit
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
2026-01-15 15:04 HKT
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
2026-01-15 12:38 HKT
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
2026-01-15 16:45 HKT