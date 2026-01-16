习近平唔加拿大总理卡尼发表联合声明 推进构建新型战略伙伴关系

新华社报道，国家主席习近平今日（16日）在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的加拿大总理卡尼。会见后，双方发表《中国和加拿大领导人会晤联合声明》。

双方会面时，习近平指出，中加关系健康稳定发展符合两国共同利益，也有利于世界和平稳定和发展繁荣。习近平对中加关系提出4点意见。当中包括一要做相互尊重的伙伴。两国虽然国情不同，但都应该尊重彼此主权和领土完整，尊重各自选择的政治制度和发展道路。

习近平又指出，要做共同发展的伙伴。双方要在促进合作上多做加法，在负面清单上多做减法，以更深入、更广泛的合作不断拉紧共同利益纽带。三要做彼此信任的伙伴。双方要鼓励两国教育、文化、旅游、体育、地方等各界加强交流合作，便利人员往来。四要做相互协作的伙伴。

卡尼表示，加方愿同中方构建强劲可持续的新型战略伙伴关系，为双方人民带来更多福祉。加方重申奉行一个中国政策，致力于同中方相向而行，相互尊重、携手努力，在经贸、能源、农业、金融、教育、气候变化等领域拓展和加强合作。多边主义是世界安全稳定的基石，加方愿同中方密切多边协调，维护多边主义和联合国权威，共同维护世界和平稳定。

