王毅会见加国外长 「加拿大总理访华 具有转折性、标志性意义」

大国外交
更新时间：14:26 2026-01-15 HKT
发布时间：14:26 2026-01-15 HKT

加拿大总理卡尼（Mark Carney）周三（14日）晚乘机抵达北京首都国际机场，开启为期4天的访华行程。中共中央政治局委员、外交部长王毅今日（15日）在北京会见加拿大外长阿南德。 

王毅表示，卡尼总理开启访华行程，这是加拿大总理时隔8年访华，对两国关系具有转折性、标志性意义。两国领导人将举行会见会谈，相信将为双边关系开辟新前景。

外交部长王毅今日（15日）在北京会见加拿大外长阿南德。 微博＠外交部
当今世界正经历前所未有的深刻复杂变化，中加关系影响超越双边范畴。中方愿同加方加强沟通，增进信任，排除干扰，深化合作，推动双边关系在新形势下走稳、走实、走好。 

王毅表示，中加两国社会制度不同，源于不同历史文化积淀，基于各自人民选择。双方应理性、友善、包容看待对方，以相互尊重的方式处理问题，聚焦合作议程，释放积极信息，为两国关系发展提供正面预期，注入更多信心，共同构建中加新型战略伙伴关系。 

阿南德表示，加新政府高度重视对华关系。去年以来，加中关系迎来改善发展的转折点，保持积极强劲势头。卡尼总理期待通过此访同中国领导人深入沟通交流，明确两国关系发展方向，重启各领域对话，推进达成更多互利成果，加强多边事务协调合作，推动两国战略伙伴关系进一步发展。

