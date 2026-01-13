加总理卡尼明访华 财政部：愿重启中加财金对话

历经「孟晚舟事件」等冲击的中加关系，正逐步回暖，加拿大总理卡尼明日（14日）起将访华4天，与国家主席习近平及总理李强会面，寻求在能源、贸易、农业等同中国加强合作。这是相隔8年多再有加国总理访华。中国财政部副部长廖岷上周在北京会见加拿大前总理克雷蒂安时，形容中加关系正开启新篇章，中方愿与加拿大重启停摆8年的财金对话，推动中加经贸关系稳定发展。

中国外交部发言人毛宁昨日宣布，卡尼将于14至17日对中国进行正式访问，中方期待以卡尼总理此行为契机，加强对话沟通，增进政治互信，拓展务实合作，妥善处理分歧，解决彼此关切，巩固中加关系转圜势头，更好造福两国人民。

能源和贸易建新伙伴关系

上次有加国总理访华是2017年12月的杜鲁多。2018年12月，杜鲁多政府应美国要求在温哥华拘捕华为副董事长孟晚舟，中加关系陷入低潮，直至去年3月卡尼上台，才出现转机。同年10月，韩国庆州亚太经合组织峰会期间，国家主席习近平会晤卡尼并邀请其访华。

加拿大总理卡尼明日（14日）起将访华4天。美联社

经济学家出身的卡尼曾任加拿大及英国央行行长，政治立场相对务实。对于今次访华，总理办公室说，全球贸易动荡之际，加拿大聚焦建立更有竞争力的经济，由依赖单一贸易伙伴，转为更能抵御全球冲击的模式，并在能源和贸易领域建立新的伙伴关系。

卡尼到访前夕，中方抛出橄榄枝。财政部副部长廖岷上周四在京会见加拿大前总理克雷蒂安时，提到习近平主席去年10月同卡尼总理在韩国成功会晤，开启中加关系新篇章。中方愿同加方一道落实好两国领导人重要共识，恢复重启经济财金等领域对话合作。

中加经济财金战略对话于2017年启动，旨在加强双方在国际重大经济财金议题上的沟通。2018年11月，首轮中加经济财金战略对话在北京举行，共达成50多项成果。此后，由于发生「孟晚舟事件」，对话也随之停摆。

北京《环球时报》发表社评称，加方近半年来持续释放对华接触讯号，中方欢迎卡尼访华，希望加方将正确对华认知，更多落实到行动中，取消不合理关税限制，推动更多务实合作，中加关系回暖，将为世界注入更多确定性。



《星岛》中国组