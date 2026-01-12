Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中方宣布加拿大总理周三访华4天 8年来首次或重启财金对话

大国外交
更新时间：15:35 2026-01-12 HKT
发布时间：15:35 2026-01-12 HKT

外交部发言人今天宣布：应国务院总理李强邀请，加拿大总理卡尼将于1月14日至17日对中国进行正式访问。这是8年来首位加拿大总理访华。

中国财政部副部长廖岷与加拿大前总理克雷蒂安会面时说，中国愿与加拿大重启财金对话，推动中加经贸关系稳定、可持续发展。

2018年12月，加拿大应美国请求，在时任华为首席财务官孟晚舟于温哥华转机时将她逮捕，令中加关系恶化，中加经济财金战略对话机制也就此停摆。

加拿大方面称，总理访华卡尼重点将讨论两国贸易事宜及修复双边关系，旨在「加强贸易、能源、农业和国际安全领域的合作」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
01:12
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
6小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
8小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
饮食
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
9小时前
01:48
光明顶停播︱陶杰《光明顶》周五晚最后一集 陈志云江玉欢新节目《讲再见》取代
政情
6小时前
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
7小时前
01:48
光明顶停播︱陶杰剖白停播原因：主持咗22年都好攰喇 晚晚讲政治与初衷不一致
政情
4小时前