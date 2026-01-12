中方宣布加拿大总理周三访华4天 8年来首次或重启财金对话

外交部发言人今天宣布：应国务院总理李强邀请，加拿大总理卡尼将于1月14日至17日对中国进行正式访问。这是8年来首位加拿大总理访华。

中国财政部副部长廖岷与加拿大前总理克雷蒂安会面时说，中国愿与加拿大重启财金对话，推动中加经贸关系稳定、可持续发展。

2018年12月，加拿大应美国请求，在时任华为首席财务官孟晚舟于温哥华转机时将她逮捕，令中加关系恶化，中加经济财金战略对话机制也就此停摆。

加拿大方面称，总理访华卡尼重点将讨论两国贸易事宜及修复双边关系，旨在「加强贸易、能源、农业和国际安全领域的合作」。