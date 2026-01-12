王毅：反对「索马里兰」勾结台湾当局谋独

正在非洲访问的中国外交部长王毅，周日（11日）同索马里外长德埃举行电话会谈时强调，反对索马里分离地区索马里兰勾结台湾当局谋独的行径。

王毅强调中索有著传统友好，中国坚定奉行对索友好政策。中方高度赞赏索方以实际行动恪守一个中国原则。将一以贯之支持索马里维护国家主权、统一和领土完整，反对「索马里兰」勾结台湾当局谋独的行径。无论国际风云如何变化，中方都将深化两国经贸、安全、防务等领域合作。

王毅说，中国外交历来坚定站在发展中国家一边，为中小国家主持公道、仗义执言。中方全力支持索方出任联合国安理会本月轮值主席，共同履行维护国际和平与安全的责任。中方相信，索马里将由治及兴，实现发展繁荣，建设好非洲的和平之角、发展之角、合作之角。

德埃强调，索马里恪守一个中国原则，认为台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，涉台问题完全是中国的内政。

