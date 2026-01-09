生擒马杜罗｜委国临时总统会见中国大使 感谢中方谴责美国

委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）8日感谢中国谴责美国强行控制马杜罗（Nicolas Maduro）总统及其妻子和侵略委内瑞拉的行径。

罗德里格斯在社交媒体发文说，她当天会见中国驻委内瑞拉大使蓝虎，并表示委方赞赏中国在强烈谴责美国严重违反国际法和侵犯委内瑞拉主权行径方面所持的坚定立场。

希尔在文中表示，委内瑞拉政府再次向中华人民共和国表达由衷的感谢，感谢中方坚定表态，明确指出并坚决反对将人权问题政治化、工具化，作为干涉他国内政的借口。希尔同时感谢中国坚决反对侵犯国际法和委内瑞拉主权的立场。委内瑞拉人民重申对政治主权、领土主权以及对本国自然资源主权的坚定承诺。

此前在7日，委内瑞拉外长希尔已在社交媒体发文，感谢中国政府支持。希尔7日的发文显示，「中国强烈谴责美国严重违反国际法和侵犯委内瑞拉主权的行为。」希尔写道，「委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯领导的政府感谢中国政府的支持，中国政府捍卫国际法，维护委内瑞拉人民对其领土和自然资源的完全主权。」

美国3日凌晨对委内瑞拉发起大规模军事行动，突袭委首都加拉加斯等地，强行控制马杜罗夫妇并将他们带至美国。马杜罗夫妇5日在纽约一家联邦地区法院出庭，拒绝美方所谓「犯罪」指控。国际社会广泛谴责美国严重侵犯委内瑞拉主权。

委内瑞拉最高法院3日命令时任副总统罗德里格斯担任代理总统。5日，罗德里格斯在委内瑞拉全国代表大会宣誓就任临时总统。