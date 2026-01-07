李在明访华｜与上海市委书记陈吉宁会晤 吁消除仇韩及厌中情绪

正国事访华的南韩总统李在明，昨日由北京转抵上海，晚上与上海市委书记陈吉宁共进晚餐。

陈吉宁表示，中韩是搬不走的重要近邻，亦是分不开的合作伙伴。愿同韩方一起，在两国元首战略引领下，进一步加强沟通对接，促进人员往来，增进理解互信，在深化友好交流交往中更好把握合作机遇、拓展合作空间、实现合作共赢。

李在明表示，长期以来因为一些毫无根据及没有必要的误解、歪曲及错误，导致两国关系发展在多方面受阻，从今开始，双方应尽可能消除误解，增进两国的友好情感，两国应携手努力，消除所谓的仇韩及厌中情绪。

李在明又表示，上海具有特殊意义一直想到访，指在南韩丧失国权时期，先辈将上海作为独立及解放而战斗的根据地，今年是独立运动领袖白凡金九诞辰150周年，暨上海大韩民国临时政府成立100周年，他感谢上海政府妥善管理临时政府旧址及独立运动遗址。

南韩在2016年因部署美国「萨德」反导弹系统导致中韩关系跌入谷底，经贸合作受到影响。李在明去年6月上任后努力改善对华关系，周日（4日）到中国进行四天国事访问，此行率领韩国四大企业掌门人等200多人组成的经济代表团，凸显深化韩中经贸合作的决心。