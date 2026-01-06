Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交恶｜商务部收紧军民两用物项输日管制 消息人士：加强稀土出口审查

大国外交
更新时间：22:27 2026-01-06 HKT
发布时间：22:27 2026-01-06 HKT

日本首相高市早苗发表涉台言论，中日交恶持续。1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。另外，官方英文《中国日报》引述可靠消息人士称，鉴于日本近期恶劣表现，中国政府正考虑针对性收紧2025年4月4日列管的中重稀土相关物项出口许可审查。

日智库：限稀土对经济冲击大

日本野村综合研究所的评估显示，日本用于电动汽车驱动电机钕磁体的镝、铽等重稀土几乎100%依赖中国供应，一旦受限，日本经济将面临较大冲击。

商务部新闻发言人表示，日本领导人近期公然发表涉台错误言论，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中国内政，严重违背一个中国原则，性质和影响极其恶劣。为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，中方决定禁止所有两用物项向日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。

任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给日本的组织和个人，将依法追究法律责任。

