Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明访华｜今将会晤总理李强和人大委员长赵乐际

大国外交
更新时间：10:20 2026-01-06 HKT
发布时间：10:20 2026-01-06 HKT

南韩总统李在明继续访华行程，今天（6日）将分别与总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际会晤。

相关新闻：李在明访华｜持小米手机人民大会堂与习近平自拍 首脑会谈延长30分钟

韩联社报道，有观点推测，李在明和李强将就深化韩中经济和文化合作的方案进行讨论。李在明和赵乐际也将对促进双边交流与合作的重要性形成共识，并共商其具体方案。

相关新闻：习近平晤李在明 吁照顾彼此核心利益 共同反对保护主义

李在明前一天与中国国家主席习近平举行会谈，时长90分钟。两位领导人对经济合作、文创内容交流、中方在黄海设置的构造物、中国渔船非法捕捞、韩半岛和平与稳定等议题进行讨论。以韩中首脑会谈为契机，两国政府部门签署了15项合作文件，两国企业家还在韩中商务论坛上探索人工智慧和娱乐产业等多个领域合作方案。

周一晚间，李在明还在个人X平台账号，上传自己与夫人，跟习近平伉俪合影的自拍照。李在明称，自己用习近平去年11月在南韩庆州会晤时送给他的小米手机拍下照片。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
17小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
18小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
16小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
14小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
16小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
14小时前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
13小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
2小时前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
17小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
23小时前