李在明访华｜今将会晤总理李强和人大委员长赵乐际

南韩总统李在明继续访华行程，今天（6日）将分别与总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际会晤。

韩联社报道，有观点推测，李在明和李强将就深化韩中经济和文化合作的方案进行讨论。李在明和赵乐际也将对促进双边交流与合作的重要性形成共识，并共商其具体方案。

李在明前一天与中国国家主席习近平举行会谈，时长90分钟。两位领导人对经济合作、文创内容交流、中方在黄海设置的构造物、中国渔船非法捕捞、韩半岛和平与稳定等议题进行讨论。以韩中首脑会谈为契机，两国政府部门签署了15项合作文件，两国企业家还在韩中商务论坛上探索人工智慧和娱乐产业等多个领域合作方案。

周一晚间，李在明还在个人X平台账号，上传自己与夫人，跟习近平伉俪合影的自拍照。李在明称，自己用习近平去年11月在南韩庆州会晤时送给他的小米手机拍下照片。