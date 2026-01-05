习近平晤李在明 吁照顾彼此核心利益 共同反对保护主义

5日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同访华的韩国总统李在明举行会谈。习近平指中韩应继续「超越社会制度和意识形态差异」，相互成就、共同发展，照顾彼此核心利益和重大关切；双方要增进人员往来，开展青少年、媒体等方面交往。两人共同见证签署科技创新、生态环境、交通运输、经贸合作等领域15份合作文件。

新华社引述习近平指出，我和李在明总统已两次见面并实现互访，体现了双方对中韩关系的重视。作为朋友和邻居，中韩应该多走动、常来往、勤沟通。中方始终将中韩关系置于周边外交重要位置，对韩政策保持连续性、稳定性。

相关新闻：李在明访华｜中韩商务论坛举行 三星等四大财团掌门人出现

习近平强调，中韩两国长期坚持「以和为贵」「和而不同」，超越社会制度和意识形态差异，相互成就、共同发展。双方应延续这一优良传统，不断增进互信，尊重各自选择的发展道路，照顾彼此核心利益和重大关切，坚持通过对话协商妥善解决分歧。

中韩以和为贵、和而不同

他说，中韩经济联系紧密，产业链供应链深度互嵌，合作互惠互利，要加强发展战略对接和政策协调，做大共同利益蛋糕，在人工智能、绿色产业、银发经济等新兴领域打造更多合作成果。双方要增进人员往来，开展青少年、媒体、体育、智库、地方等方面交往，让正面叙事成为民意主流。

习近平指出，当前世界百年变局加速演进，国际形势更加变乱交织。中韩在维护地区和平、促进全球发展方面肩负重要责任，有广泛利益交集，应当坚定站在历史正确一边，作出正确战略选择。80多年前，中韩两国付出巨大民族牺牲，赢得抗击日本军国主义的胜利。今天更应携手捍卫二战胜利成果，守护东北亚和平稳定。作为经济全球化的受益者，中韩要共同反对保护主义，践行真正的多边主义，为推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化作出贡献。

李在明表示，韩中是近邻，两国关系源远流长。韩中曾共同抗击日本军国主义侵略，韩方感谢中方对韩国在华独立运动旧址的保护。两国建交后，建立密切合作关系，成果丰硕。韩方高度重视对华关系，愿以新的一年首次元首外交为契机，巩固韩中关系全面恢复发展势头，求同存异，深化韩中战略合作伙伴关系，共同开辟两国关系发展新局面。韩方尊重中国核心利益和重大关切，坚持一个中国。

会谈前，习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂北大厅为李在明和夫人金惠景举行欢迎仪式。当晚在人民大会堂举行欢迎宴会。