空袭委内瑞拉︱特朗普警告哥伦比亚古巴  中方：愿与拉美应对风云变幻

针对美国总统特朗普在逮捕委内瑞拉总统马杜罗夫妇后点名警告哥伦比亚及古巴，中国外交部发言人林剑今天说，中方反对外部势力以任何借口干涉拉丁美洲国家内政，中方愿与拉丁美洲国家一同「应对国际风云变幻」。

林剑并针对马杜罗被捕后，是否将冲击委内瑞拉对中国的石油供应及中国在委国的石油投资说，无论委内瑞拉政局如何变化，中方深化中委两国各领域务实合作的意愿不会改变，中方在委内瑞拉的合法利益也将依法受到保护。

外交部发言人林剑。

中国外交部下午举行例行记者会，美国逮捕马杜罗的相关问题成为媒体关注焦点。央视新闻报导，林剑在回答一连串相关问题时，作上述表示。

林剑说，中方坚定支持「拉美和加勒比（海）和平区」地位，反对任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权安全的行为，反对在国际关系中使用或威胁使用武力，反对「外部势力」以任何借口干涉拉美国家内政。

他宣称，中国与拉丁美洲是「平等互利、共同发展的好朋友、好伙伴」，「开放包容、合作共赢」是中拉合作的鲜明特点。拉美和加勒比国家「有权自主选择发展道路和合作伙伴。中方愿与拉方一道继续团结协作，「应对国际风云变幻」，以互利合作共谋发展繁荣，造福双方人民。

马杜罗并押到纽约受审。路透社

林剑并针对上述中国与委内瑞拉石油合作相关问题回答，中委合作是「主权国家之间的合作，受到国际法和两国法律的保护」。无论委内瑞拉政局如何变化，中方深化两国各领域务实合作的意愿不会改变，中方在委内瑞拉的合法利益也将依法受到保护。

林剑今天再度针对美国逮捕马杜罗夫妇说，中方对此表示严重关切，美方行径明显违反国际法和国际关系基本准则，违反联合国宪章宗旨和原则。中方呼吁美方确保马杜罗夫妇人身安全，立即释放马杜罗和夫人，停止颠覆委内瑞拉政权，透过对话谈判解决问题。

特朗普（Donald Trump）3日在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举行记者会时表示，哥伦比亚总统「正在制造古柯碱，并把这些东西送进美国，所以他最好小心点（watch his ass）」；他还提到，古巴可能成为美国在拉丁美洲地区更广泛政策讨论的一部分。

美国国务卿鲁比奥随特朗普出席上述记者会时则提到，「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官员，我至少会感到有点担忧」。