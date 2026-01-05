习近平斥单边霸凌冲击国际秩序 疑暗批美国生擒马杜罗

国家主席习近平在北京会见爱尔兰总理马丁时表示，单边霸凌行径严重冲击国际秩序。大国尤应带头尊重他国人民自主选择的发展道路。习近平的讲话，疑似回应美国出兵活捉委内瑞拉总统马杜罗事件。

大国应带头遵守国际法

习近平上午于北京会见正在访华的爱尔兰总理马丁。习近平指出，中国和爱尔兰都爱好和平、开放包容、自立进取，两国人民通过斗争赢得国家独立和民族解放，依靠几代人接续奋斗迈向现代化。



2012年两国建立互惠战略伙伴关系以来，双边贸易额翻了两番，相互投资均衡发展，两国人民双向奔赴，助力各自国家发展。相互尊重、平等相待、互利共赢是中爱关系长期稳定发展的宝贵经验，双方要共同传承和弘扬。中方愿同爱尔兰加强战略沟通，深化政治互信，扩大务实合作，为两国人民谋福祉，为中欧关系添动力。



习近平强调，中爱双方要保持多层级、多领域友好交往，不断增进沟通和理解，照顾彼此核心利益和重大关切，巩固政治互信，筑牢双边关系政治基础。今年是中国「十五五」开局之年，未来5年中方将继续推动高质量发展，扩大高水平对外开放。



中方愿同爱方加强经贸合作，在人工智能、数字经济、医药健康等领域对接发展战略，促进双向投资，实现优势互补，共享机遇、共同发展。双方要加强教育、文化、旅游合作，促进民心相通，欢迎更多爱尔兰青少年来华学习交流。

习近平与爱尔兰总理马丁会面。新华社

习近平指出，当今世界变乱交织，单边霸凌行径严重冲击国际秩序。各国都应尊重他国人民自主选择的发展道路，遵守国际法及联合国宪章宗旨和原则，大国尤应带头。中国和爱尔兰都支持多边主义，倡导国际公平正义，要在国际事务中加强协调合作，共同维护联合国权威，推动全球治理体系朝著更加公正合理的方向发展。



中欧双方要著眼长远，坚持伙伴关系定位，客观理性看待和处理分歧，坚持合作共赢。爱尔兰下半年将担任欧盟轮值主席国，希望为中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。

马丁表示，爱尔兰和中国有著深厚长久的友谊，两国经贸合作不断加强，人文交流日益密切。2012年习近平主席成功访爱，为近年来爱中互惠战略伙伴关系打下坚实基础。中国卓有成效制定并实施国家长远发展战略，取得重大成就，令人敬佩。



爱尔兰坚定奉行一个中国政策，致力于加强和发展两国互惠战略伙伴关系，愿同中方深化贸易、投资、科技、生物医药、可再生能源、人工智能、教育等领域合作。中国在国际事务中发挥著不可或缺的重要作用，为维护联合国权威、促进世界和平作出积极贡献。任何国际争端的解决都应遵守国际法。爱尔兰愿同中方保持密切沟通协调，维护国际法，坚持自由开放贸易，促进世界繁荣稳定。欧中关系保持稳定发展十分重要，爱方愿为推动欧中关系健康发展发挥建设性作用。