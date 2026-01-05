Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国贸易顺差逾4成来自「一带一路」 占比创新高超越美国

大国外交
更新时间：17:05 2026-01-05 HKT
发布时间：17:05 2026-01-05 HKT

有日本媒体据中国海关数据，显示中国2025年首11个月的贸易顺差，有45%来自「一带一路」国家，同比增16个百分点创新高，美国方面的顺差占比则跌至24%。

美国市场占比跌至24%

日经中文网分析海关总署每月的进出口数据发现，2025年1至11月，中国对「一带一路」国家的出口年增11.6%，超过整体出口增速的5.4%。

中国制的电动车成为出口「一带一路」国家的重要产品。新华社


中国对「一带一路」国家的贸易顺差在2025年1至11月高达约4800亿美元，占顺差总额的45%。较2024年上升16个百分点，创出2013年「一带一路」计划提出以来的最高比例。

美中贸易摩擦去年激化，中国加强对美国以外国家和地区的出口。中国对美国的依存度进一步降低，对美贸易顺差也维持缩小趋势。美国占中国顺差整体的比例在2025年1至11月降至24%，比2024年下降超过10个百分点。这一数字在2018年超过9成，之后呈下降趋势。

 

