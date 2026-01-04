中共中央政治局委员、外交部长王毅周日（4日）在北京与巴基斯坦副总理兼外长达尔举行第七次中巴外长战略对话。

王毅表示，国家主席习近平与巴方领导人保持高层交往，对两国关系予以战略指引。中方愿与巴方一道落实两国领导人共识，巩固战略互信，拓展务实合作，深化安全合作，加强多边协调，加速建构更加紧密的中巴命运共同体。

王毅说，当前国际局势更加变乱交织，单边霸凌现象愈演愈烈。委内瑞拉情势突变引发国际社会高度关注。中方从不认为哪一个国家可以充当国际警察，也不认同哪一个国家可以自诩为国际法官，各国的主权和安全都应受到国际法的充分保护。中方一贯反对在国际关系中使用或威胁使用武力，反对将一国的意志强加于别国。中方愿同包括巴基斯坦在内的国际社会一道，坚定捍卫《联合国宪章》。

王毅指委内瑞拉情势突变引发国际社会高度关注 各国主权应受到国际法保护。外交部图片

外长王毅与巴基斯坦副总理兼外长达尔举行第七次中巴外长战略对话。外交部图片

达尔转达巴基斯坦领导人对中国领导人的亲切问候，强调中国走向现代化是维护世界和平与发展的重要力量。巴方重申恪守一个中国原则，将继续在所有涉及中国核心利益问题上坚定支持中方。巴方高度赞赏中方坚持多边主义，支持习近平主席提出的四大全球倡议。

双方一致同意，深化战略沟通与行动协调，落实构建中巴命运共同体行动计划，推进中巴经济走廊「2.0升级版」建设，共同纪念两国建交75周年。恪守《联合国宪章》宗旨，反对侵害别国主权的霸凌行径。

