空袭委内瑞拉︱北韩强烈谴责美国霸权行径 称属粗暴主权侵害

大国外交
更新时间：18:46 2026-01-04 HKT
发布时间：18:46 2026-01-04 HKT

美国3日凌晨突袭委内瑞拉，活捉该国总统马杜罗（Nicolás Maduro）夫妇，事件引起国际关注意。北韩外务省发言人今天（4日）表示，强烈谴责美国对委内瑞拉的霸权行径，称其是粗暴的主权侵害和违反国际法行径。

发言人又表示，委内瑞拉当前局势的严重性完全是由美国动用强权造成的，这将使本已脆弱的地区局势更加不稳定。该事件再次清楚地证明了美国的野蛮行径。

较早前，中国外交部发言人今日亦曾回应美国控制马杜罗夫妇的情况。

中国外交部吁释放马杜罗夫妇

相关新闻：空袭委内瑞拉︱马杜罗周五接见中国拉美事务代表 感谢「兄弟情谊」

中方表示，对美方强行控制马杜罗总统夫妇并移送出境表示严重关切，美方行径明显违反国际法和国际关系基本准则，违反《联合国宪章》宗旨和原则。中方呼吁美方确保马杜罗总统夫妇人身安全，立即释放马杜罗总统和夫人，停止颠覆委内瑞拉政权，通过对话谈判解决问题。

