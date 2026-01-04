Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉︱中国外交部呼吁 立即释放马杜罗夫妇

大国外交
更新时间：14:20 2026-01-04 HKT
发布时间：14:20 2026-01-04 HKT

美国3日凌晨突袭委内瑞拉，活捉该国总统马杜罗（Nicolás Maduro）夫妇。美国总统特朗普表示，会「管理」委内瑞拉直至安全过渡。中国外交部发言人今日回应就美国强行控制马杜罗夫妇的情况。

相关新闻：空袭委内瑞拉︱马杜罗周五接见中国拉美事务代表 感谢「兄弟情谊」

中方表示，对美方强行控制马杜罗总统夫妇并移送出境表示严重关切，美方行径明显违反国际法和国际关系基本准则，违反《联合国宪章》宗旨和原则。中方呼吁美方确保马杜罗总统夫妇人身安全，立即释放马杜罗总统和夫人，停止颠覆委内瑞拉政权，通过对话谈判解决问题。

