李在明今率「经济天团」访华 冀消除误解 重申一中原则

韩国总统李在明今日起访华四天。他接受中国央视采访时说，此访目的在于最大限度减少或消除中韩两国存在的误解或矛盾，又说两国反抗侵略的历史经验弥足珍贵，韩国从未偏离一个中国原则。他盛赞中国很多领域已赶超韩国，期待加强产业合作，为韩国打开巨大的「机遇之门」。由三星电子会长李在镕等200名韩企代表组成的「经济天团」将随同访华，聚焦晶片、AI等高科技产业合作。

▍中国组 ▍

应习近平邀请来访

应国家主席习近平邀请，李在明1月4日至7日对中国进行国事访问，是他去年6月就任总统后首次访华，也是2026年首位访华的外国元首。继去年11月中韩元首会谈后，时隔两个月，李在明周一将与习近平再度会晤。



近年来，中韩关系经历起伏，尤其在前尹锡悦政府执政期间，其亲美路线窒碍中韩关系发展，两国民间对立情绪也有所加剧。李在明上台后，积极推动习近平去年11月赴韩出席庆州亚太经合组织峰会，并协助安排了美国总统特朗普在釜山同习近平会晤。

「不可否认，过去一段时间，韩中之间确实存在一些误解或矛盾，这在一定程度上对两国关系发展造成了障碍。」李在明在青瓦台接受央视专访时强调，韩中关系至关重要，「可以说，此次访华的目的在于最大限度地减少或消除以往存在的误解或矛盾。」

中日关系因为首相高市早苗「台湾有事」论而持续紧张，作为近邻的韩国，前总统尹锡悦也曾声称：「台湾议题不仅是两岸之间的问题，就跟北韩一样是全球性的议题」，尹锡悦此番言论，当时也引起北京不满。

李在明在央视访问中强调，韩中1992年建交时达成的共识，至今仍是规范两国关系的核心准则，效力始终如一。「我本人也可以明确表示，韩国始终尊重一个中国。」李在明周二将从北京转往上海，其间会参观日本殖民统治时期的大韩民国临时政府旧址。

李在明说，韩中两国在历史、经济、地缘、政治及安全等诸多领域有着千丝万缕的联系。东北亚的和平稳定对于中韩而言，都是重要的课题。

为韩国打开巨大「机遇之门」

经贸是此访另一焦点，三星、SK集团、现代汽车、LG四大集团会长将随李在明访华。「过去的韩中经济合作主要基于韩国的先进技术、资本与中国劳动力相结合，呈现出垂直结构的合作，那么如今中国在习主席的卓越领导下，取得了经济的大幅增长，在技术和资本方面已在很多领域赶上甚至领先韩国。」李在明坦言中国发展惊人，期待加强合作，为韩国打开巨大的「机遇之门」。

红星新闻引述山东大学东北亚学院教授李冬新指出，李在明此访安排在「中日关系波动」的背景下，凸显出韩国在区域经济合作中的敏锐嗅觉与战略主动。这也反映出，在东亚合作格局中，务实与经济利益正成为各国政策的重要考量。