生擒马杜罗︱外交部：美方所谓审判严重侵犯委国家主权

外交部发言人毛宁1月6日在例行记者会上答问时表示，美方无视委内瑞拉总统马杜罗国家元首身份，公然在国内法院「起诉」并进行所谓「审判」，严重侵犯委内瑞拉国家主权，严重破坏国际关系稳定。

毛宁又称任何国家都不能将本国的规则凌驾于国际法之上。中方呼吁美方立即释放马杜罗总统和夫人，并确保他们的人身安全。

马杜罗（右2）及其妻子弗洛雷斯（左2）离开直升机前往纽约法庭。 路透社

此前，美国对委内瑞拉及其领导人马杜罗实施大规模打击行动，将马杜罗及其夫人「逮捕」并强制移送出境。外交部发言人回应此事时表示，中方对美方悍然对一个主权国家使用武力并对一国总统动手深表震惊，予以强烈谴责。

外交部称：「美方的这种霸权行径，严重违反国际法，侵犯委内瑞拉主权，威胁拉美和加勒比地区和平与安全，中方坚决反对。我们敦促美方遵守国际法及联合国宪章宗旨和原则，停止侵犯别国的主权安全。」