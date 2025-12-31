Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

围台军演︱欧盟日澳表达关切 中国外交部斥「说三道四」「十分虚伪」

大国外交
更新时间：16:28 2025-12-31 HKT
发布时间：16:28 2025-12-31 HKT

就日本、澳洲、欧盟机构及一些欧洲国家对中方在台湾岛附近开展军事演习公开表达关切，中国外交部发言人林剑31日在例行记者会上表示，这几个国家和机构对「台独」分裂势力「以武谋独」装聋作哑，对外部势力干涉中国内政视而不见，却对中方捍卫国家主权和领土完整的必要行动说三道四、颠倒黑白、混淆是非，十分虚伪。 

解放军本周举行围台军演。澳洲外交部表示谴责，强调反对任何升高风险的行为，并表示已向北京方面表达担忧。

外交部驳斥欧盟日澳等外国对围台军演的关切。
日本外务省表示，该行动升高了台湾海峡的紧张局势，已向中方传达日方的关切，并强调台海和平稳定对国际社会至关重要。

欧洲联盟对外事务部发表声明指出，中国近期军演进一步加剧两岸紧张，危及国际和平与稳定。声明还提及：「维持台海现状攸关欧盟的直接利益。我们反对任何单方面改变现状的行为，尤其是透过武力或胁迫手段。」

中国外交部发言人林剑回应，支持一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则，是中国同183个建交国发展关系的政治基础。日、澳、欧洲国家与中国建交时就此作出了政治承诺。「我们强烈敦促上述国家和机构严格恪守一个中国原则，停止干涉中国内政，停止纵容支持『台独』分裂行径。」

