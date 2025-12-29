中柬泰外长会晤｜三方发表新闻公报 五大要点明确加强沟通

中柬泰外长会晤周一（29日）在云南玉溪举行，三方会晤后发表新闻公报，从五个方面明确柬泰将进一步加强沟通，增进理解，包括循序渐进地巩固停火局面、恢复彼此交往、重建政治互信、实现关系转圜、维护地区和平。

王毅（右）与西哈萨（左）会晤。外交部

王毅（右）与布拉索昆（左）会晤。外交部

王毅此前分别会见泰国外长西哈萨及柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。西哈萨高度赞赏中方以亚洲方式为调停泰柬冲突所作的积极努力，表示泰柬刚刚签署的停火协议是一个新的开始。

西哈萨指，邻国之间诉诸武力并不是泰方的选择。泰方致力于实现可持续停火，寻求真正的和平。泰方愿意向前看、往前走，同柬方通过双边渠道加强沟通，秉持真诚态度，循序渐进地恢复彼此交往，重建相互信任，修覆双边关系，维护好两国边境和地区的和平安宁。

布拉索昆表示，柬方高度赞赏中方为斡旋冲突发挥的积极作用，包括柬中泰外长安宁会晤、中方特使穿梭调停等。正是在中方及各方共同努力下，柬泰举行边界总委员会会议，两国军方签署停火协议。下一步柬方愿同泰方一道努力，全面落实停火协议，切实用好各类对话机制，不断增进两国和两军互信。