北京斥责日防卫预算再创新高

大国外交
更新时间：09:00 2025-12-27 HKT
发布时间：09:00 2025-12-27 HKT

日本政府内阁会议昨日批准2026财年（2026年4月至2027年3月）预算案，其中防卫预算约9.04万亿日圆（4500亿港元），再创新高。对此，中国外交部发言人林剑说，日方计划再次大幅增加防卫预算，更加曝露出日本右翼势力推动日本「再军事化」、企图让军国主义死灰复燃的险恶用心。

构建无人机防卫「盾牌」

预算重点包括构建以大量无人机为核心的沿岸防卫体系「盾牌」，采购高超音速导弹和改进型12式反舰导弹等。在组织架构调整上，航空自卫队将更名为日本航空宇宙自卫队；新设规模880人左右的「宇宙作战集团」；驻扎在冲绳县那霸市的陆上自卫队第15旅团将升级为师团。 政府将在2026年1月召开的国会例会上提交预算案，由国会审议。

日本政府在2022年底正式通过新「安保三文件」。文件指出，将在2023至2027财年将防卫费总额增至约43万亿日圆。自2023财年以来，日本防卫预算连续突破6万亿日圆、7万亿日圆、8万亿日圆、9万亿日圆。

对此，外交部发言人林剑在例行记者会上表示，近期国际社会对日本军事安全动向批评声音不断，日方不但没有反省收敛，反而计划再次大幅增加防卫预算，更加曝露出日本右翼势力推动日本「再军事化」、企图让军国主义死灰复燃的险恶用心。

日本2026年度预算案，受物价上涨与人事成本攀升影响，一般会计总额达122万3092亿日圆，连续两年刷新历史新高。经济产业省对先进半导体和人工智能（AI）发展的支持提高近3倍，来到约1.23万亿日圆。

