中美关系︱两国元首明年或会晤4次 建交以来最频密

大国外交
更新时间：08:41 2025-12-27 HKT
发布时间：08:41 2025-12-27 HKT

曾在特朗普首个总统任期内担任美国国务院代理亚太助卿的董云裳（Susan Thornton）接受中国媒体访问表示，中美元首2026年或许会举行多达4次会晤，将创下建交以来两国元首会晤频率的历史新高，这对双边关系的稳定是非常积极的讯号。董云裳现为耶鲁大学法学院高级研究员、美国外交政策全国委员会亚太安全论坛主任。她本月初随美国外交政策全国委员会代表团访问上海、北京、台北。上海澎湃新闻25日刊登其专访。

董云裳表示，稳定的中美关系至关重要，而实现这一目标的最佳途径，就是让两国元首进行如同10月在韩国釜山的会晤。她说，当前中国并未在美国施压下让步，这促使美方调整策略，以一种更平等的姿态进行谈判，这一转变实际上产生更理想的效果。

据了解，特朗普与国家主席习近平2026年可能会面4次，包括特朗普计划明年4月对中国进行国事访问，以及参加明年11月在深圳举办的亚太经济合作会议（APEC）峰会；习近平也可能正式访问美国，并于明年12月前往美国迈阿密参加二十国集团（G20）峰会。

