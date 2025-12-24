中日恶化｜ 日磋商从台湾交换大熊猫？ 国台办：必惹两岸同胞怒火

两只在日本东京上野动物园出生的大熊猫龙凤胎「晓晓」和「蕾蕾」将于下月底归还中国，日本首相高市早苗关于「台湾有事」的发言令中日关系恶化，能否实现新的熊猫租借是未知数。随着「晓晓」「蕾蕾」回国，日本将出现逾半世纪以来首次大熊猫「清零」。然而，有日本议员近日称，台湾的大熊猫是大陆赠送，目前已就日本及台湾动物园展开动物交换，进行磋商。

相关新闻：东京大熊猫回中国 1600「粉丝」涌动物园道别 园方限每人停留1分钟

相关新闻：中日恶化｜日本仅存2大熊猫下月返华 逾50年来首度绝迹

对此，国台办发言人彭庆恩表示，日本个别政客的妄言呓语是痴人说梦。需要强调的是，2009年大陆赠台大熊猫是大陆同胞赠送给台湾同胞的，是两岸关系和平发展的重要成果，深受台湾同胞特别是青少年喜爱，给他们带去了欢乐时光和美好回忆。大熊猫作为国宝，值得两岸同胞共同珍惜，「台独」分裂势力胆敢把大熊猫作为媚日输诚的贡品，必将遭受两岸同胞的怒火。