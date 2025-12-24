美国宣布2027年6月起对中国晶片加征关税 外交部促美方尽快纠正错误做法

美国政府宣布，将于2027年6月起对由中国进口的半导体产品加征关税，具体税率将至少提前一个月对外公布。此举被视为华府在科技与贸易层面持续对华施压的最新一步。在北京，外交部指，美方无理打压中国产业，中方将坚决采取措施，维护自身权益。

中国外交部回应

针对美国拟自2027年起对中国半导体产业征收关税，外交部发言人林剑24日在例行记者会上表示，中方坚决反对美方滥施关税，无理打压中国产业。美方的做法扰乱全球产供链稳定，阻碍各国半导体产业发展，损人害己。

林剑说，我们敦促美方尽快纠正错误做法，以两国元首达成的重要共识为引领，在平等、尊重、互惠的基础上，通过对话解决各自关切，妥善管控分歧，维护中美关系稳定健康可持续发展。如果美方一意孤行，中方必将坚决采取相应措施，维护自身正当权益。

美国政府宣布，将于2027年6月起对由中国进口的半导体产品加征关税，具体税率将至少提前一个月对外公布。路透社

综合外电报道，美国贸易代表署（USTR）在完成一项为期一年的调查后作出有关决定。该调查原由前总统拜登政府启动，针对中国半导体出口对美国产业的影响进行审视。美方认为，北京以取得半导体产业主导地位为政策目标，相关做法被指不合理且具歧视性，对美国企业构成负担及限制，符合采取贸易行动的条件。

美国贸易代表署在声明中指出，根据最新安排，相关关税在初期将维持在零水平，其后于18个月后、即2027年6月23日起上调至更高税率，最终幅度将在实施前30天正式公布。美国海关部门已向《联邦公报》提交行动通知，为政策落实铺路。

官员强调，关税结构仍在规划阶段，未来将视产业与市场情况作进一步调整。同时，美方将依据《贸易法》第303条，要求与中方就相关措施展开磋商。

美国总统特朗普则称，最新公布的美国经济数据已反映关税政策的影响，并形容情况只会「愈来愈好」。他强调，加征关税不会推高通胀，反而有助强化国家安全，并为美国经济带来更长远的保障。

外界分析认为，虽然措施要到2027年才正式生效，但华府提前定调，已为美中在半导体及高科技领域的博弈增添新的变数。