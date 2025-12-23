大疆无人机被美国列入「受管制清单」 外交部：坚决反对无理打压

美国联邦传播委员会（FCC）周一（22日）宣布，将中国大疆（DJI）、Autel以及所有外国制无人机和零组件纳入国家安全风险列管名单，并且新型无人机未来将无法在美国获得进口或销售批准。大疆随即发声明表示，对这项决定感到失望。发言人称，对于大疆资料安全的疑虑「并未建立在证据之上，而是反映出保护主义，这与开放市场的原则相悖，并补充，公司仍将致力于美国市场。中国外交部回应称，坚决反对美方无理打压中国企业。

大疆感失望 批保护主义

FCC此举是华盛顿近年来加强对中国无人机管控的重要升级。今年9月，美国商务部曾表示计划公布规定，限制中国无人机进口。

大疆是全球最大无人机制造商，其在美国商用无人机市场的市占率超过50%。大疆此前表示，美方这一决定将实质上禁止其在美国推出新型无人机。

遭列入国安风险名单

FCC认定这些公司产品对美国国家安全构成不可容许风险，纳入列管名单后，未来大疆、Autel及其他外国无人机公司将无法获得FCC批准在美国销售新型无人机或零组件，而获得FCC许可是进口与销售所必须。

FCC表示，该措施不影响已获批准的现有型号，其进口、销售与使用均不受限制；消费者仍可合法使用此前购买的无人机。

FCC指出，今次限制行动基于白宫跨部门审查结果，认定外国无人机及零组件存在安全风险，包括未经授权的监控、敏感数据外泄及供应链安全漏洞等。未来，战争部若认定不再构成安全风险，可解除特定无人机或特定无人机类别的限制。

特朗普签令减依赖华无人机

今年6月，美国总统特朗普签署一项行政命令，目标在于降低美国对中国无人机制造商的依赖。

此前，美国已在2020年将大疆列入贸易黑名单，要求美国企业在与其进行业务往来前必须取得许可。2021年，美国财政部将大疆列入一份名单，禁止美国人士买卖与该公司相关的特定公开交易证券。2022年，国防部则将大疆列入与中国军方有关联公司的黑名单。

大疆回应

中国无人机制造商大疆创新23日在一份声明中表示，对于FCC将所有非美国制造的无人机列入「Covered List」（受管制清单）的决定表示遗憾。此举不仅限制了美国消费者与商业用户的选择自由，也损害了开放、公平竞争的市场原则。

声明表示，「作为全球民用无人机和航拍技术的开创者与引领者，大疆始终致力于为世界范围内的影像创作者提供创新工具与灵感；我们的产品与技术也在农业、巡检、测绘、消防救援、自然资源保护等众多关键领域深度应用，为提升生产效率、保障生命和公共安全创造了不可替代的价值。」

声明称，大疆产品的安全性与可靠性，多年来被全球市场和多家权威独立第三方机构所验证。「我们将评估所有可行路径，坚定维护公司及全球用户的合法权益。」

中国外交部回应

就FCC将包括大疆公司在内的所有非美国制造的无人机列入「受管制清单」，外交部发言人林剑23日在例行记者会上表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，划设歧视性清单，无理打压中国企业。美方应纠正错误做法，为中国企业经营提供公平公正、非歧视的环境。