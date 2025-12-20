Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国特使赴金边晤柬总理洪玛奈 推动柬泰冲突降级

大国外交
更新时间：21:54 2025-12-20 HKT
发布时间：21:53 2025-12-20 HKT

柬埔寨外交部20日发布新闻稿称，中国外交部亚洲事务特使邓锡军在金边会见了柬国总理洪玛奈、柬埔寨外长和防长及军方领导人，就推动柬埔寨与泰国当前武装冲突降级、实现停火与和平解决分歧，同柬方展开磋商。

《柬中时报》报道，邓锡军19日拜会洪玛耐，并分别与副总理兼外交部长巴速坤、副总理兼国防部长狄西哈，以及柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令毛速潘上将举行会晤，就相关问题进行广泛讨论。柬中双方在会谈中一致强调，当前局势下迫切需要立即实现停火，并重申和平对话仍是解决分歧的唯一可行途径。

洪玛奈强调，全面尊重并切实落实双方已达成的双边框架与现有机制至关重要，这些机制仍是通过国际法途径解决分歧、实现公正、持久、可持续和平的重要工具。洪玛奈对中国，特别是中国国家主席习近平，为推动柬泰恢复和平、维护地区和平稳定所展现的领导力与个人努力表示诚挚感谢。

邓锡军在会谈中表示，中方将继续发挥建设性作用，促进柬埔寨与泰国之间的对话，推动争端以和平方式解决。他强调，中国作为柬泰双方的朋友，愿为实现立即停火、重建双方互信作出积极贡献。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪长眠浩园 未婚妻Kiki：下一世我哋个婚礼就交比你搞啦
01:21
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪长眠浩园 未婚妻Kiki：下一世我哋个婚礼就交比你搞啦
突发
5小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
6小时前
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
01:19
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
两岸热话
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
2025-12-19 18:45 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
13小时前
台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」
台北随机伤人案｜张文堕楼非轻生？ 诚品员工爆料指「原本那处有纸箱」
两岸热话
4小时前
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
11小时前
郑嘉颖「旧爱」留医多天插喉照流出  轻视感冒变大病惨受折磨  富贵老公贴心照顾令人心酸
郑嘉颖「旧爱」留医多天插喉照流出  轻视感冒变大病惨受折磨  富贵老公贴心照顾令人心酸
影视圈
7小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
12小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
11小时前