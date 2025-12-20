中国特使赴金边晤柬总理洪玛奈 推动柬泰冲突降级

柬埔寨外交部20日发布新闻稿称，中国外交部亚洲事务特使邓锡军在金边会见了柬国总理洪玛奈、柬埔寨外长和防长及军方领导人，就推动柬埔寨与泰国当前武装冲突降级、实现停火与和平解决分歧，同柬方展开磋商。

《柬中时报》报道，邓锡军19日拜会洪玛耐，并分别与副总理兼外交部长巴速坤、副总理兼国防部长狄西哈，以及柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令毛速潘上将举行会晤，就相关问题进行广泛讨论。柬中双方在会谈中一致强调，当前局势下迫切需要立即实现停火，并重申和平对话仍是解决分歧的唯一可行途径。

洪玛奈强调，全面尊重并切实落实双方已达成的双边框架与现有机制至关重要，这些机制仍是通过国际法途径解决分歧、实现公正、持久、可持续和平的重要工具。洪玛奈对中国，特别是中国国家主席习近平，为推动柬泰恢复和平、维护地区和平稳定所展现的领导力与个人努力表示诚挚感谢。

邓锡军在会谈中表示，中方将继续发挥建设性作用，促进柬埔寨与泰国之间的对话，推动争端以和平方式解决。他强调，中国作为柬泰双方的朋友，愿为实现立即停火、重建双方互信作出积极贡献。