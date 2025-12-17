中日交恶︱安理会交锋 中国官员批高市「右翼代表」

中日代表15日在联合国安理会上激烈交锋，中国常驻联合国副代表孙磊直指「以（日本首相）高市早苗为代表的日本右翼势力」，为日本解除战后军事束缚编造借口，「这样的日本，不能听其言，只能观其行。」

斥其为解除军事束缚编借口

高市早苗11月7日在国会发表「台湾有事」论，引起中方强烈不满。联合国安理会15日举行「为和平展现领导力」公开辩论会。中国常驻联合国代表傅聪在会上，点名高市「逆流而动」，公然违背日方作为二战战败国对中方及国际社会所做承诺。



他说，二战历史殷鉴不远，80年前，日本军国主义也曾以所谓「自卫」为名对外发动侵略，给中国、亚洲和世界带来深重灾难。「80年后的今天，我们决不能允许军国主义死灰复燃、绝不能允许法西斯主义的幽灵复活。中方再次敦促日方撤回错误言论。」

对此，日本代表山崎和之称：「这是没有根据的发言，令人遗憾」，并指「二战以来，日本一贯坚持走和平国家道路」。

中国副代表孙磊严词反驳，直指对方「狡辩」。孙表示，面对中方多次质问，日官方使用「立场没有变化」来敷衍搪塞，「以高市早苗为代表的日本右翼势力」在二战胜利80周年做出一系列错误言行，「这让我们如何相信日方能恪守走和平道路的承诺？」

共同社报道，日本防卫省冲绳防卫局与冲绳县北大东村周一签订租赁合同，将在岛上建设部队厅舍和安装雷达，部署人员约30人，预计新年过后动工。报道称，此举旨在针对经由冲绳本岛与宫古岛之间进入太平洋的中国航母与军机。

另据台湾中央社报道，日本国会会期今天结束后，近30位日本议员周日将访问台湾3天，包括日本自民党干事长代行萩生田光一、前法务大臣铃木馨祐，以及前农林水产副大臣泷波宏文等。