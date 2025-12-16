Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱中国大使约见英方 促停止包庇反中乱港分子

大国外交
更新时间：11:08 2025-12-16 HKT
发布时间：11:07 2025-12-16 HKT

针对英国就黎智英案发表声明，中国驻英国大使郑泽光约见英国外交发展部高级官员提出严正交涉，敦促英方摈弃殖民心态，立即停止干预香港司法，停止干涉中国内政，停止包庇反中乱港分子。

指黎是主要策划者

郑泽光指出，英国外交发展大臣15日发表的声明公然对黎智英案定罪裁决说三道四，诋毁抹黑香港国安法，这是对中国内政的粗暴干涉，是对法治精神的公然践踏，严重违反国际关系基本准则。对此，中方坚决反对、予以强烈谴责。

事实已充分证明，黎智英是一系列反中乱港事件的主要策划者和参与者，是外部反华势力的马前卒，是「修例风波」的幕后推手，绝不像英方声称的那样只是以「和平方式」行使言论自由权利。黎是中国公民，中方一贯不承认双重国籍。黎的行为严重冲击「一国两制」原则底线，严重危害国家安全，严重损害香港繁荣稳定和市民福祉，理应受到法律严惩。

郑泽光强调，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则。香港国安法是维护国家安全的定海神针。香港是法治社会，有法必依，违法必究。香港特区处理黎智英案完全是依法行事，不容置喙。英国对香港的殖民统治早已结束，英方没有权利、没有资格对香港事务说三道四、横加干涉。英方试图干预香港司法，只会更加暴露其搞乱香港的祸心，只会激起香港社会的同仇敌忾，只会以失败告终。中方敦促英方立即停止干预香港司法，停止干涉中国内政，停止包庇反中乱港分子，不要在错误的道路上越走越远。

