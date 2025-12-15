南海争议｜中国海警船射高压水炮细节 外交部：菲方人员持刀威胁

上周五（12日），中国海警船在南海仙宾礁水域向菲律宾船只发射高压水炮，菲方指造成3名渔民受伤。中国外交部发言人郭嘉昆今日（15日）披露事件细节，指菲律宾有组织、有预谋地纠集大量船只挑衅滋事，其间菲方人员甚至持刀威胁中方维权执法的海警，中方采取必要处置措施，合理合法，专业克制，无可非议。

菲律宾海岸警卫队早前称，大约20艘在仙宾礁「合法作业」的菲律宾渔船遭到中国海警船和海上民兵船包围，并指控中方施放高压水炮，导致两艘渔船严重损毁，3名渔民身上有瘀伤和明显伤口。

郭嘉昆今日在北京的例行记者会上表示，12日，菲律宾有组织、有预谋地纠集大量船只，在仙宾礁附近海域挑衅滋事，并冲闯仙宾礁潟湖。其间，菲方所谓「渔船」不顾中方一再劝阻和警告，顽固在仙宾礁潟湖滞留，还多次采取恶意转向等危险举动。菲方人员甚至持刀威胁中方现场维权执法的海警，严重侵犯中方主权和权益，严重违反国际法和南海各方行为宣言，严重破坏海上和平稳定。

郭嘉昆表示，中方采取必要处置措施，维护自身领土主权和海洋权益，合理合法，专业克制，无可非议。菲方应该立即停止侵权挑衅和煽宣炒作，停止无休止地上演自编自导的海上闹剧，不要挑战中方维护自身主权和权益的坚定决心。