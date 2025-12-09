中国国防部「X」账号开通 「见证历史，我们来了」

中国国防部于8日晚，在社交平台「Ｘ」开设官方账号，首条帖文以英文宣示：「见证历史，我们来了」，另在影片中强调，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。

国防部在开通「Ｘ」的官方账号后，以英文发出首条帖文：「见证历史，我们来了。大家好！中华人民共和国国防部官方账号今天上线了。我们将通过这个平台，分享有关中国和中国军队的故事。」



帖文并附有约1分钟的影片，除了解放军演习训练的画面外，还有在海外执行任务、国内救灾的情况，在片中，国防部强调，中国军队Upholding Justice捍卫正义，Safeguarding Peace守护和平，Serving the People服务人民这三个关键词，以及「和平是人类的共同愿望和崇高目标。中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。」

在国防部之前，中国海军于今年4月，在X和YouTube平台开立@China_Navy 账号。中国军号更在去年9月，便在X开设@ChinaMilBugle账号，之后再于Facebook、Instagram和YouTube等平台开通官方账号。