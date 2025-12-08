安世半导体｜韩正吁德恪守一中原则  王文涛：中国已采安世半导体晶片出口许可豁免措施

在北京，国家副主席韩正及商务部长王文涛周一会晤了正在访华的德国外长瓦德富尔。韩正在会面中重申台湾问题是中国核心利益，敦促德方恪守「一个中国」原则，并期望德国作为欧盟核心大国，能对推动中欧关系健康发展发挥积极作用。商务部长王文涛表示，中国已采安世半导体晶片出口许可豁免措施。

韩正强调台湾属「核心利益的核心」

国家副主席韩正周一在北京会见到访的德国外长瓦德富尔时指出，中德两国互为重要经贸合作伙伴，双方合作互利共赢。中方愿意与德方落实两国领导人的重要共识，加强沟通对话，推动中德全方位战略伙伴关系迈向新台阶。

韩正强调，台湾问题是「中国核心利益的核心」，希望德方必须恪守「一个中国」原则。他同时寄望德国能够对推动中欧关系健康发展发挥积极作用。

瓦德富尔回应表示，德国新政府高度重视发展对华关系，将坚定奉行「一个中国」政策。他期待同中方进行密切的高层交往，深化全方位合作，成为中国可靠的合作伙伴。

中方对安世晶片出口开绿灯

针对外界高度关注的供应链问题，瓦德富尔亦与商务部长王文涛举行会谈。王文涛表示，中方欢迎德国企业巩固传统领域合作，并拓展新兴领域合作。他同时希望德国政府为在德中资企业营造公平、开放、非歧视的政策环境。

王文涛特别指出，中方重视德方在出口管制如安世半导体等问题上的关切，并已在稀土等领域逐步适用通用许可制度。中方更已采取安世半导体相关晶片出口许可豁免措施，以努力维护全球产供链稳定畅通。

瓦德富尔表示，德方愿与中方妥善处理分歧，共同维护自由贸易和以规则为基础的多边贸易体制。他并承诺德方愿在安世半导体问题上发挥作用，与中方一道，推动企业尽快找到长期有效的解决方案。