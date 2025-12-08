以牌制牌｜中方打「琉球牌」牵制高市「台湾牌」

日本首相高市早苗发表「台湾有事」论，引发的震荡已经持续一个月。中方也不断打「琉球牌」，从琉球学入选中国历史研究院「绝学」学科扶持计划2025年度资助项目，到大连旅顺博物馆再次展出「明谕琉球国王敕」，再到北京30位学者前天（6日）召开「战后80周年琉球冲绳研究的回顾与展望」，将「琉球地位未定论」这一议题摆上枱面。长期研究琉球学的权威学者林泉忠对《星岛》指出，中方正「以牌制牌」，打「琉球牌」牵制高市的「台湾牌」。

「琉球地位未定论」摆上台面

琉球自明朝起就与中国建立起密切的朝贡关系，1879年被日本吞并，改名冲绳县，但清廷不承认。根据二战期间1943年《开罗宣言》和1945年《波茨坦公告》，「日本之主权必将限于本州、北海道、九州、四国及吾人所决定其他小岛之内」。二战后，琉球被美国「托管」。1972年，美国将琉球群岛的治理权交给日本，同时保留军事基地。

高市发表「台湾有事」论，暗示武力介入台海冲突的可能性，琉球地位未定论又在中方舆论浮现。福建师范大学于今年9月正式获批设置「琉球学」学科，上月15日火速举办琉球学研讨会，不久又正式入选中国社科院中国历史研究院的国家级「绝学学科」扶持计划。

《环球时报》发表社论指出，「琉球学」的意义不仅在学术层面，更关乎中国在复杂地缘政治格局中的「话语体系构建」。中共中央党校教授于海龙在《北京日报》撰文指出，面对高市早苗的严重挑衅，将「琉球地位未定论」这一议题摆上枱面，这正是将学术主动转化为战略主动的具体体现，有助于共同提高对于日本右翼势力的充分警惕。

新华社报道，大连旅顺博物馆近日再次展出的「明谕琉球国王敕」引起各方关注。旅顺博物馆原副馆长韩行方认为，这道敕谕揭示了琉球曾是中国藩属的重要史实，也为研究琉球历史和日本对其侵略史提供了重要印证。

前天，战后80周年琉球冲绳研究的回顾与展望——北京地区学者座谈会在北京大学历史学系举行，近30位专家学者与会。北大历史学系教授王晓秋表示，日本吞并琉球的过程既无法律依据，也违背了国际法准则和琉球人民的意愿，是赤裸裸的殖民扩张。

林泉忠：民间操作官方审慎

东京大学东洋文化研究所特聘研究员林泉忠告诉《星岛》，中日冲突引发中方的新一轮琉球热，特点就是「以牌制牌」——你打台湾牌，我打琉球牌，不仅质疑战后琉球地位的处置，更追溯至1879年日本吞并琉球的史实，从根本上否定日本对冲绳统治的合法性。

不过，曾经在琉球大学任教10年的林泉忠也指出，目前中国打「琉球牌」仍停留在民间层面，官方依然审慎。客观上，其现实意义也较弱，毕竟冲绳的主流社会对琉球地位的讨论，整体并不热衷，也不乐见外界对此有过多讨论。