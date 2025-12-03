英国再押后审批中国新使馆　中方强烈不满

英国政府再度推迟中国驻英大使馆兴建新馆的审批时限，中方表示强烈不满和坚决反对。

据中国驻英大使馆网站周二（12月2日）发布声明，使馆发言人表示，对英方一再更改对中方新馆舍规划申请的审批时间表示强烈不满和坚决反对，并强烈敦促英方尽快批准中方规划申请，以免进一步损害双方互信与合作。

英国住房、社区和地方政府事务部发出通告说，由于未收到英国外交发展部和内政部等方面的回复，决定把对中方新馆舍规划申请的审批时间由12月10日推迟至2026年1月20日。此次延期是三个月内的第二次。

首相府发言人表示，内政部及外交部均就兴建中国大使馆新馆所造成的保安影响提供意见，而有关问题获解决前，不应作出决定，更改时间表属于「例行安排」。

上一次延期是在英国爆发与中国相关的间谍指控丑闻后，将原本1​0月的时间推迟至12月10日。

中国2018年购入毗邻伦敦金融城的英国皇家铸币厂旧址，用于兴建新的驻英国大使馆。这座占地约2万平方米的馆舍落成后，将成为中国在欧洲规模最大的大使馆。但由于遭到当地居民、议员以及部份在英港人士反对，兴建新使馆的计划停滞不前。外交部10月曾批评英国毫无契约精神，促请英方履行承诺。