中联部部长刘海星会见美国驻华大使庞德伟

大国外交
更新时间：13:34 2025-11-25 HKT
发布时间：13:33 2025-11-25 HKT

据中联部新闻办微信公众号消息，11月25日，中共中央对外联络部部长刘海星在北京会见美国驻华大使庞德伟。

相关新闻：中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场

刘海星表示，昨天习近平主席同特朗普总统通电话，在釜山成功会晤的基础上，为中美关系进一步校准方向、注入动力，这些也表明了两国关系总体稳定向好。中国共产党同美国共和、民主两党保持著不同形式的交往，中联部愿遵循两国元首达成的重要共识，积极推动两国政党、智库、企业、青年、民间等加强沟通对话，促进两国关系稳定、健康、可持续发展。刘海星并介绍了中共二十届四中全会的主要成果。

相关新闻：特朗普：明年4月访华 回请习近平同年稍后访美 称中美关系非常牢固

庞德伟表示，在美方看来，当今世界没有比美中关系更重要的双边关系。两国关系当前正处于关键的历史节点，美方愿同中方增进对话，加强各领域合作，解决彼此关注的问题，以相互尊重的方式实现共同繁荣。美方支持两国政党开展更多沟通对话。

双方还就其他共同关心的问题交换了意见。

