GAC E9 Premium PHEV香港试驾！插电混能豪华MPV抢滩：26项新改良、续航1,032km，早鸟价$56.9万起！

Hybrid油电混能车，特别是插电式混能PHEV车款，越来越受市场欢迎。最近又多了一款新选择，所指是广汽GAC E9 Premium PHEV。混能旗舰7座MPV围绕「豪华」、「舒适」、「智能」三方面作出26项升级改良，设计臻至完美。定价进取吸引，早鸟优惠价$569,000，比原价便宜3万元。文、图：sammy

GAC E9 Premium PHEV混能旗舰7座MPV香港试驾：非凡尊贵气派 老板豪客新宠

全新GAC E9 Premium PHEV的升级工程，由广汽国际首席技术官胜又正人（Katsumata Masato）亲自操刀。此君是前丰田首席工程师，包括Camry、Avalon、Sienna、Verso等多个车系，都是他主导开发。至于旗舰E9 Premium PHEV的26项改进优化，完全针对本地市场，迎合用家需要。外观最明显是尺码升级，长度延伸35mm至5,247mm，车身比例更修长，阔与高度及3.07米车厢轴距不变。搭配经修饰的巨型电镀鬼面罩，更富豪车台型与气派。遥控双电趟门、电尾门、18吋合金轮圈是标准设备，而试车的灰色车身与白色内笼，同属新添选择。

GAC E9 Premium PHEV混能旗舰7座MPV香港试驾：零重力大班椅体贴舒适 设备升级头等享受

车厢方面，前座电控皮座加入10点式按摩功能和手动腿托。触控中屏升级至14.6吋，并预载以高通8155P晶片驱动的ADiGO 6.0系统，运算能力提升6倍。新车同时增设Wifi及App功能，可支援4音区广东话指令，导航则搭配Here高精度本地地图。中排是戏肉所在，两张全新零重力独立大班椅剪裁更体贴，连系16点按摩功能与一键SPA模式，乘坐更舒适。除了座姿和冷暖通风功能，透过手枕前端5吋触控屏幕，也可调节冷气、设定按摩模式、选播音乐及开关天窗与电趟门。影音娱乐系统由15.6吋顶置屏幕与16声道Yamaha音响组成，中座头枕还内置喇叭，享受媲美头等舱。港版将配备雪柜，惜示范车暂时欠奉。为有效降噪及提升乘坐舒适度，A柱三角窗采用隔音玻璃，全车140多处也导入隔音件，令车厢倍感宁静。

混能旗舰7座MPV同配无风感冷气，车顶两端设有1,600个透风微孔，冷气以扩散式均匀降温，避免直吹头部或面部。再者，后窗气囊及3.2米超长侧窗帘气袋也是同级独有，可提供360度环抱式保护。另标准7座设定下，行李厢容量介乎230升至450升，折叠第三排尾座可扩大到1,500升。

GAC E9 Premium PHEV混能旗舰7座MPV香港试驾：可油可电劲度十足 纯电模式续航力106km

动力规格不变，混能系统由2公升Turbo引擎、25.57kWh三元锂电及前驱马达组成，总马力372ps，扭力630Nm，搭载2速DHT自动波箱，0-100km/h约8.8秒，WLTC综合续航力1,032km，平均油耗6.1L/100km。除了油电混能，也可选择纯电优先，而EV纯电模式下，最远可行驶106km（WLTC）。可油可电、灵活性高、无惧里程焦虑，正是PHEV插电式混能车的优点和可爱处。纵使混能SUV车长逾5.2米，整体表现却挥洒自如。起步快顺不论尽，发力冲刺劲度十足，即使遇上长斜路段，仍可一气呵成从容应对。转向操控反应是灵活俐落，軚感丰富实在。电子悬挂维持前麦花臣、后多连杆配搭，改良后提升了滤震效能，柔化路面冲击，令行车更平稳。驾驶模式包括节能、舒适和运动，动能回收有标准和强两级。另外，軚感提供轻盈、舒适、运动不同选择，悬挂软硬度也有舒适和运动之分，透过触屏可自选设定。

不管豪华、享受以至性能，GAC E9 Premium PHEV毫不让同级日系对手专美，但售价却便宜一大截，性价比弥高。为便利顾客近距离接触新车，代理APMG即日起至9月30日在又一城开设Pop Up Store，感兴趣的朋友可前往参观。