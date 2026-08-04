模型车迷梦寐以求的终极停车场终于登场！日本玩具大厂TAKARA TOMY旗下TOMICA宣布推出机械式多层停车场Automated tomica PARKING with showroom。这幢楼高5层的全自动停车场不但可容纳24架模型车，更配备360度旋转升降展示台与23组7色LED灯效，兼备全自动泊车及动态展示功能，预计9月下旬正式上市！

TOMICA全自动多层停车场！Automated tomica PARKING楼高5层24泊位 360度旋转展示+7色LED灯效

1. 23+1车位大容量！附送GT-R NISMO特别版车仔及人偶

对于拥有大量TOMICA模型车收藏的车迷而言，传统儿童向胶车库根本无法满足展示需求。Automated tomica PARKING with showroom采用终极5层结构设计：

最大容量24架：包括23个标准停车位，以及1个独立的中央360度旋转展示台。

附送独家特别版： 随盒附赠TOMICA Premium NISSAN GT-R NISMO特别版模型车。 运送过程中闸门会同步自动开合。 停车场装有23组LED灯，并预设10种动态灯光模式。 附赠TOMICA Premium NISSAN GT-R NISMO特别版。 另送5个人偶公仔任你布置。 所有操作可经由遥控搞定。

5款场景人偶：另附有5款不同姿态的人偶公仔，玩家可自由摆放在不同楼层，打造极具生活感与写实的专属汽车Showroom。

2. 全自动机械泊车系统：Entry/Exit模式及360度立体展示

这款多层停车场的最大卖点在于「全自动化机械操作」，让收藏品展示提升至全新层次：

自动入库（Entry Mode）：将车辆放置于入口，系统自动运送车辆并顺畅泊入指定车位，过程中闸门会同步自动开合。

自动出库（Exit Mode）：选择欲驶离的车辆，中央升降台会自动将车辆平稳送回出口，全程毋须手动摆位。

360度旋转展示台：位于停车场中央的展示台支援360度无死角旋转，让爱车成为全场视觉焦点。

3. 23组7色LED动态灯效：Demo全自动展演模式营造气氛

为了营造真实机械式停车场与夜间展厅的震撼视觉效果，车库装有多达23组LED灯光：

7种灯光色彩变化：提供白、红、黄、绿、浅蓝、蓝、紫共7种颜色选择，并预设10种动态灯光模式，方便车迷配合不同主题车款进行氛围调色。

全自动Demo展示模式：开启Demo模式后，停车场会自动在不同楼层之间移动车辆，随机重新排列泊位并进行出入库动作，配合楼层同步亮灯，完美还原高级自动化停车场的运作细节。

4. 发售日期、香港预计售价及产品详细规格

Automated tomica PARKING with showroom官方公布尺寸为403×424×360mm，体积相当具有存在感，建议车迷入手前先预留好摆放空间。

产品 Automated tomica PARKING with showroom 泊车容量 24 架（23个车位+1个独立展示台） 产品尺寸 403（宽）×424（高）×360（深）mm 功能模式 自动入库（Entry）/自动出库（Exit）/7色灯光切换/全自动Demo展示 附赠配件 TOMICA Premium NISSAN GT-R NISMO特别版×1、人偶公仔×5 日本定价 41,800日圆（含税，约2,070港元） 发售日期 2026年9月下旬日本率先开售 查询 TAKARA TOMY Tomica 官方网站连结

备注：香港地区实际上市日期及建议零售价有待香港官方代理公布。

文：B1807

图：TOMICA